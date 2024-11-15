شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت: التفاعل مع الجمهور حالة كيميائية صعب شرحها وأحلى إحساس والان مع تفاصيل الخبر

أكد الموسيقار عمر خيرت، أن الجمهور هو الكيمياء وعمق الإحساس والمشاعر المتبادل ما بين الجمهور والمستمع والاوركسترا هي تبقى حالة كيميائية صعب شرحها وأحلى أحاسيس.

وأوضح عمر خيرت، خلال ندوته في معرض الشارقة للكتاب، والتي شاركت فى تقديمها الاعلامية منى الشاذلي، أن سبب اعتراضه على رفع قيمة تذاكر حفلاته بدار الأوبرا، أنه يرى أن الفن لكل الناس وليس لطبقة معينة أو أي شخص معه فلوس، مؤكدا أن دار الأوبرا هي عامة تبع الدولة والدولة مسؤولة عن تثقيف الجمهور.

وتابع: "من هنا جاء الاهتمام أنه مش ضروري التذكرة تكون بمبالغ كبيرة، لأنها مش ربح والفلوس ربنا بيبعتها في أي وقت، والرزق حاجة والواجب حاجة تانية، والفن رسالة مش باب رزق، وهي لازم توصل لكل الناس وهي ثقافة موسيقية للشعب".