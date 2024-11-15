شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.
حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.
حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.