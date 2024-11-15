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طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.
حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

طقس

كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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