شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.