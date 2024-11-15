شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تطرح أغنيتها الجديدة "خلصتني".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة جنات أغنية "خلصتني" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين ومن إنتاج آلاء لاشين، فى ثانى تعاون لها مع جنات بعد نجاح أغنية "كأنك سكر".

وتألقت منذ فترة النجمة جنات بحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 الذى أقيم على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها: الطفلة البريئة ومسا الجمال وعلى فكرة واسمع كلامي وأكتر من سنة وخيط ضعيف واوعى والبادي أظلم واللي بيني وبينك، كما قدمت أغاني من زمن الفن الجميل، منها: غاب القمر لشادية وبلاش تفارق لوردة.

وكان آخر البومات جنات الغنائية بعنوان "أنا في انتظارك" وضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء: تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور