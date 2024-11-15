شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم: حاولت جعل شخصية الذكاء الاصطناعى لحم ودم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان اسلام إبراهيم عن كواليس تقديم شخصية بالذكاء الاصطناعى في مسلسل تيتا زوزو قائلاً خلال حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 : أول حاجة فكرت فيها إني أعمل للشخصية لحم ودم، وما بتقاش مجرد خيال في خيال، لأنها طالما ها تتعرض على الشاشة فالجمهور لازم يعيش معاها".

واستكمل : "شفت حاجات كتير بره خاصة فيلم اسمه her، واستفدت منه جداً خلال العمل على المسلسل".

وعن التعاون مع المخرجة شيرين عادل : "المسلسل ده كان مليان جرعات أمومة مكثفة من الفنانة إسعاد يونس والمخرجة شيرين، واللى تقريباً قصدوا يحسسونا بده علشان المسلسل عائلى".

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.