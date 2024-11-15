ما التسريحة الصحية للشعر؟ جنِّبي خصلاتك الضرر واحصلي على إطلالة أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - هل تعلمين أن بعض تسريحات الشعر التي تعتمدينها يمكن أن تلحق الضرر بشعرك؟! هذا الأمر يحثُّك على التفكير ملياً قبل اختيار تسريحة الشعر التي ترغبين فيها؛ فعلى رغم أن تسريحات شعر مثل ذيل الحصان والكعكة العالية المشدودة هي من أجمل تسريحات الشعر وأكثرها أنوثة وأناقة، فإنه لا يُنصح باعتمادها بشكل متكرر؛ وذلك للحفاظ على شعر صحي لا تشوبه شائبة.

لكن لا داعي للقلق، من "الخليج 365" نوصيك باعتماد مجموعة تسريحات شعر صحية، سهلة وأنيقة، تضمن لك مظهراً أنثوياً جذاباً وفي الوقت نفسه تحتفظ بصحة خصلات شعرك وجعلها دائماً في أفضل حالاتها؛ فلا تترددي في اعتمادها.

ماذا تعني تسريحة الشعر غير الصحية؟

أي تسريحة شعر يتم فيها سحب الشعر بشدة إلى الخلف، هي تسريحة شعر غير صحية؛ لأنها تشكل ضغطاً كبيراً على خصلات الشعر. وعندما يتعرض شعرك لكل هذا الضغط لفترات طويلة، بالتأكيد سيتسبب له ذلك بالتقصف والتساقط الذي لا يمكن كبحه غالباً، ناهيك بتضرر خصلات الشعر وتلفها، وبطء نمو الشعر بشكل كبير، عدا ذلك قد تسبب لك هذه التسريحات الإصابة بالصداع نتيجة الضغط المطول على أعصاب فروة رأسك. بالتالي إذا كنت من محبات تسريحات الشعر المشدودة والمسحوبة؛ فحاولي التخفيف من اعتمادها، بحيث تتركينها للمناسبات فقط. واستبدلي بها تسريحات شعر صحية تترك الشعر وخصلاته على سجيتهما من دون ضغط أو شد، وتريح فروة الرأس في الوقت نفسه، ونذكر بعضها هنا: تسريحة الكعكة المنخفضة الفضفاضة، تسريحة الكعكة الفوضوية، تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، تسريحة الشعر نصف المرفوع، تسريحة الضفيرة الهولندية، إضافة طبعاً إلى تسريحات الشعر المنسدلة، ولا سيما تسريحة الشعر المالس والويفي.

في هذا السياق، ما رأيك في مواكبة أجمل تسريحات شعر لمناسبات الشتاء بأساليب عصرية من أجدد عروض الأزياء؟

صور تسريحات شعر صحية جذابة

تسريحة الكعكة المنخفضة الفضفاضة

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تسريحة الكعكة المنخفضة هي تسريحة شعر كلاسيكية أنثوية وجذابة، والأهم أنها صحية جداً لشعرها، فبما إنها ترتكز على سحب الشعر بشكل فضفاض إلى الخلف عند مستوى الرقبة؛ فهي لا تسحب خصلات شعرك بشكل خاص، وبالتالي هي تجنبك شد الشعر والضغط على فروة الرأس والشعور بالصداع. بمكنك تنفيذ هذه التسريحة بسهولة مطلقة من خلال سحب الشعر بشكل فضفاض إلى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المنخفضة، ومن ثَم لف ذيل الحصان بأسلوب الكعكة وتثبيته، مع التأكد من عدم سحب الشعر إلى درجة الضغط عليه. ويمكنك في المقابل اعتماد الفرق النصفي أو الفرق الجانبي.

تسريحة الضفائر الهولندية المسحوبة

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تُعَدُّ تسريحات شعر الضفائر من أجمل تسريحات الشعر التي تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، ولا سيما الشابات منهن، ويمكنك الاختيار من بينها تسريحة ضفائر صحية وأنيقة في آنٍ، وتحمي خصلاتك شعرك من التلف، ونقصد بالتحديد تسريحة الضفائر الهولندية المسحوبة التي ترتكز على ضفيرتين فضفاضتين مسحوبتين إلى الخلف، مع اعتماد الفرق النصفي وبعض خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه. واحرصي على تثبيت الضفيرتين بشريط مطاطي رفيع.

تسريحة الكعكة العالية الفوضوية

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في أحيان كثيرة، تحتاجين إلى اعتماد تسريحة شعر عملية ومريحة تساعدك في إزالة شعرك تماماً عن شعرك، ننصحك باعتماد تسريحة الكعكة العالية الفوضوية؛ فهي الخيار الأفضل لك في الأوقات المختلفة. حيث بإمكانك اعتمادها في العمل والنادي الرياضي وفي المناسبات أيضاً. كما أنها إحدى أكثر تسريحات الشعر سهولة. بحيث تحصلين عليها من كل سحب الشعر بشكل فضفاض جداً إلى الأعلى وتثبيته بشريط مطاطي بخفة، ومن ثَم لف الشعر بشكل عفوي بعضه على بعض للحصول على كعكة فوضوية. ولمظهر شبابية أكثر حيوية؛ اتركي بعض خصلات الشعر منسدلة على جانبي الوجه.

تسريحة ذيل الحصان المنخفض

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تسريحة الشعر هذه صحية جداً لخصلات شعرك، وعلى رغم أنها ترتكز على سحب الشعر بالكامل إلى الخلف؛ فإنها تترك خصلات شعرك على سجيتها ولا تسبب أي ضغط على شعرك أو فروة رأسك. فإن كنت من صاحبات الشعر الكثيف؛ فلا تترددي في اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفض بالشعر المالس جداً، أما إذا كنت ترغبين في إضافة حجم وكثافة إلى شعرك؛ فبإمكانك اعتماد التسريحة نفسها، وإنما بأسلوب الويفي الفضفاض، مع الحرص على اعتماد الغرة المسحوبة إلى الخلف بشكل لا يجعل شعرك مشدوداً كثيراً، مع اعتماد الفرق الذي ترغبين فيه.