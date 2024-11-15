الامارات | باحثات وكاتبات يؤكدن: الإبداع النسوي يلامس القضايا الكبرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت باحثات وكاتبات عربيات أن الكتابة تمثل أداة قوية للمرأة للتعبير عن قضاياها وتحدياتها، وتجسيد هويتها وتطلعاتها، مشيرات إلى أن الكتابة النسوية أصبحت وسيلة مهمة لمناقشة تلامس القضايا الكبرى ذات طابع اجتماعي وثقافي وسياسي معاصر.

جاء ذلك خلال جلسة ثقافية بعنوان «المرأة والكتابة»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، استضافت كلّاً من الباحثة الأردنيّة الدكتورة رنا الدجاني، والروائية الجزائرية فيروز رشام، والكاتبة والناقدة المغربية رشيدة بنمسعود، والروائية المغربية ربيعة ريحان، وأدارتها الكاتبة والباحثة الإماراتية شيخة الكربي.