صوفيا المريخ تعود بعد غياب 10 سنوات وتطلق "بويا" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المغربية صوفيا المريخ، عملها الجديد بعنوان "بويا"، وبعد غيابٍ دام لأكثر من 10 سنوات عن الساحة الفنيّة.

صوفيا كانت قد كشفت انها غابت عن الساحة الفنية بعد اصابة والدها بالسرطان ووفاته تقدم هذا العمل تخليداً لذكراه. وتولّى كارنو باغداساريان مُهمّة توزيع الاغنية، فيما صُوّر كليب الاغنية تحتَ إدارة المُخرج قاسم صقلي.

وتظهر صوفيا في الكليب وكأنها تشعر بجود والدها رغم رحيله في كل زاوية وفي كل لحظة من حياتها وركّز المخرج في الكبيب على نظرات صوفيا المليئة بالحزن والأمل في آنٍ واحد، وكأنّها تُحاول أن تلمح ذكرى والدها وتلتقط خياله ولو لمرّة واحدة، في محاولةٍ للاحتفاظ به رغم غيابه.

وتتحدث صوفيا في كلمات الأغنية التي كتبتها بنفسها، سببَ غيابها عن السّاحة الفنيّة، وقرار اعتكافها تمامًا عن طرح أعمال جديدة، وعزت السّبب إلى وفاة والدها منذ قرابة الـ10 سنوات. صوفيا تحدّثت كذلك عن رغبتها في الهروب من واقعها المؤلم والانتقال إلى مكانٍ بعيد عن الأوجاع، حيث يُمكن اللّقاء من جديد بوالدها الراحل.

كما تناولت في الأغنية تحديات الحياة وصعوبتها، وكيف أنّ الإنسان يُواصل السَّير في طريقه، مُستمدًّا قوّته من ذاته، رغم كلّ ما يُعانيه بعد الفراق ووفاة شخص عزيز.

يذكر ان صوفيا اشتهرت بعد اشتراكها في برنامج تلفزيون الواقع "ستار اكاديمي" بموسمه الأول عام 2004. وبعد انتهاء البرنامج، أصدرت ألبومها الأوّل باللهجة المصريّة بعنوان "كلمة حبّ". كما أطلقت ديو مع جيرمان جاكسون بعنوان "My First" تكريماً للفنان باري وايت. وكان النّجم العالميّ ألان ديلون Alain Delon من أوّل الدّاعمين لصوفيا، إذ وعدَها أثناء تصويرها فيديو كليب أغنية "امرأة تهواك" في باريس، أن يجتعما بعملٍ مُشترك.