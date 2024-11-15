ميرنا وليد - بيروت - نشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أول صورة واضحة لابنته الأميرة إيمان بنت الحسين، من زوجته الأميرة رجوة الحسين، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الأمير في الصورة وهو يرتدي قميصاً عليه علامة المنتخب الوطني للأردن، الذي كانت له مباراة مهمة أمس، ويحمل بين يديه الأميرة الصغيرة، التي ارتدت ملابس عليها أيضاً لوغو المنتخب، وذلك دعماً من العائلة الملكية للاعبين وطاقم المنتخب كله.
وعلق الأمير على الصورة: "!النشمية الصغيرة قبل المباراة".
وتعد هذه الصورة أول ظهور واضح للطفلة الأميرة منذ ولادتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشـ ـف لأول مرة عن وجه الأميرة إيمان إبنة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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