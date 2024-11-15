تامر حسني يوجّه رسالة دعم لـ هيثم سعيد بعد إعلان اعتزاله

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري هيثم سعيد صدمة بين متابعيه، بعد نشره مقطع فيديو على حسابه الرسمي، ظهر فيه بحالة نفسية متعبة، معلناً قراره باعتزال الفن والهجرة إلى أستراليا.



لم يتأخر الفنان تامر حسني في تقديم دعمه لهيثم، فأعاد نشر الفيديو عبر خاصية القصص المصورة، وأرفقه بتعليق وجه فيه رسالة لهيثم قال فيها: "حبيبي هيثم أنا أكيد أزعل لما أشوف فنان جميل زيّك يصيبه اليأس بالشكل ده أنا فاهمك وحاسس بيك كويس، طبعاً ما حدّش عارف داخليات الناس وأنا ممكن أبقى مش عارف إيه اللي خلّاك وصلت لكده رغم إن في ناس من جيلنا كمّلوا وصبروا وكان عندهم شغف وإصرار على النجاح كبير".

وأضاف: "أنت عارف أنا شفت إيه من حروب بس كمّلت واتحديت الظروف مش عارف أقولّك ليه مصمّمتش ولا أقولّك ما تزعلش على اللي أنا معرفش عنه حاجة ربنا بس العالِم بيك وعالِم أنت شوفت إيه وحسّيت بإيه بس خلّيني أقولّك حاجة أجمل من ده كله اتأكّد من حاجه زي ما أنت متأكّد إن اسمك هيثم وأكتر كمان ربنا لما بيقفل باب بيبقى عايزك تفهم إنه قفله عشان يوجّهك تروح باب تاني أفضل مش عشان يزعلّك، ما دام أنت اخترت تسافر تجرّب مش عيب جرّب جايز تلاقي نجاح عالمي حصلّك أكبر من اللي كنت بتحلم بيه ونصيحة ليك برضه أدرس التوزيع الموسيقي عشان تعمل مزّيكتك بنفسك وجايز تبقى مؤسسة كبيرة في يوم من الأيام بتصنع مزيكا ليك ولغيرك وتقدّم ناس مع شطارتك كمطرب".

وتابع: "لو حسّيت بأي صعوبة أرجع وكلّنا حواليك إن شاء الله وأنا جنبك وجنبك من دلوقتي لو حابب ترجع ونحط خطط جديدة للشغل وتقف تاني من جديد أنت فنان جميل وشکل جمیل ومحترم وتستحق كل خير... فكّر يا صاحبي وأنا بعون الله معاك".

وبدوره، شكر هيثم سعيد تامر حسني على دعمه، مؤكداً أن وقوفه بجانبه ليس غريباً على أخلاقه وروحه الطيبة.

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