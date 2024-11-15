نسرين طافش تطل بفستان رائع من تصميم نور فتح الله وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة نسرين طافش بفستان رائع باللون الاسود، من تصميم المصممة اللبنانية نور فتح الله. تميز هذا التصميم بقماشه الذي دمجت به نور بين المخمل والساتان، بالاضافة الى فتحة طويلة من الجهة السفلى منه، كما أن تصميمها للقفازين يتميز بقطعة من الشيفون تربط بين اليدين بشكل ملفت. ويصل سعر الفستان الى 960 دولار أميركي.

وانتعلت نسرين حذاء مفتوحاً باللون الأسود بكعب عالٍ، يتناسب مع الاطلالة، التي اختارتها خلال تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي.

وتزينت نسرين ببعض المجوهرات لاستكمال اللوك، واعتمدت على الشعر المنسدل على كتفيها والمكياج المحدد.

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