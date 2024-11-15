زينة تكشف خصائص برجها "الدلو" بطريقة طريفة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية زينة عن خصائص برجها "الدلو" بطريقة فكاهية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري".

ونشرت زينة صورة لها، وعلقت قائلة: "الدلو بإختصار، بحب اتصل بالناس أتطمن عليهم ولما بتصل برن، بقول يا رب ما يردوا، بتحمس واتفق على مشوار بس لما المشوار يتلغي بنبسط لأني بحب قعدة البيت بس لما بقعد بالبيت بختنق وبمل وبقول يا ريت طلعت، أنا بحب أتعامل مع الناس بس بمل، أنا شخص إجتماعي منطوي منفتح منغلق متفائل مكتئب".

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