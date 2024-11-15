لبلبة حزينة في عيد ميلادها وقلبها مكسور لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة المصرية لبلبة بأن عيد ميلادها هذا العام يمر عليها بشكل صعب وبقلب مكسور للغاية، وذلك في تصريحات للعديد من الوسائل الاعلامية.



وعبرت عن حزنها على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الحالية، بسبب ما يحدث في غزة وفي لبنان، مؤكدة أن أمنيتها الوحيدة في الفترة الحالية، هي أن يحل السلام على أهل فلسطين وأهل لبنان، وأن تتحسن الأمور لأن ذلك سينعكس على كل المنطقة.

وكان انطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 يوم الأربعاء الماضي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.