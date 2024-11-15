شكرا لقرائتكم خبر عن ليس فقط نوبة قلبية.. 9 أمراض تسبب الشعور بألم فى الصدر والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يشير الضيق أو الثقل في الصدر إلى نوبة قلبية، ولكن يمكن أن يكون سببه أيضًا مجموعة من المشكلات الأخرى مثل الذبحة الصدرية، وإجهاد العضلات، وانهيار الرئة أو حتى الإجهاد والقلق والاكتئاب. حتى لو لم تكن نوبة قلبية، فإن الضغط الذي تشعر به في صدرك قد يجعل التنفس أو الشعور بالراحة أمرًا صعبًا. لهذا السبب لا ينبغي أبدًا تجاهل ألم الصدر أو الثقل. من المهم فحصه من قبل الطبيب لأن الحالة التي تسببه يمكن أن تهدد الحياة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

هل يمكن أن تسبب النوبة القلبية ثقلاً في الصدر؟

يرتبط الشعور بضيق وثقل في الصدر في الغالب بالنوبة القلبية. وتعد النوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب أحد أخطر أسبابها وتحدث عندما لا تحصل عضلة القلب على تدفق دم كافٍ. غالبًا ما يشعر ألم الصدر المرتبط بالنوبة القلبية بضغط شديد وساحق، وينتشر أحيانًا إلى الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة، و أثناء النوبة القلبية، قد يعاني الشخص أيضًا من التعرق وضيق التنفس والغثيان والدوار. تتطلب النوبة القلبية عناية طبية فورية ويمكن أن تهدد الحياة.

9 أسباب لثقل في الصدر 1. مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

يحدث مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) عندما يتدفق حمض المعدة بشكل متكرر إلى المريء، مما يسبب تهيجًا والتهابًا. ويمكن أن يؤدي هذا الارتجاع إلى الشعور بضيق أو ثقل في الصدر.

2. الاكتئاب

في حين أن الاكتئاب هو حالة نفسية، إلا أنه يمكن أن يسبب بعض الأعراض الجسدية، بما في ذلك عدم الراحة في الصدر. يعاني العديد من الأفراد المصابين بالاكتئاب من إحساس بالضيق أو الثقل في الصدر.

3. الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلات القلب. وعلى عكس النوبة القلبية، لا تسبب الذبحة الصدرية ضررًا دائمًا للقلب، ولكنها قد تسبب شعورًا مشابهًا جدًا. وغالبًا ما يتجلى الألم على شكل إحساس بالثقل والضغط في الصدر وقد يحدث بسبب مجهود بدني أو إجهاد عاطفي.

5. انهيار الرئتين

يحدث انهيار الرئة، المعروف أيضًا باسم استرواح الصدر، عندما يتسرب الهواء إلى الفراغ بين الرئة وجدار الصدر، مما يتسبب في انهيار الرئة. يمكن أن يؤدي هذا إلى ألم حاد مفاجئ وشعور بضيق أو ثقل في الصدر.

6. الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى تسبب التهاب الحويصلات الهوائية في الرئتين، والتي قد تمتلئ بالسوائل أو القيح. بالإضافة إلى التسبب في الشعور بثقل في الصدر، يسبب الالتهاب الرئوي عادة أعراضًا مثل الحمى والقشعريرة والسعال وصعوبة التنفس.

7. إجهاد العضلات

يمكن أن يؤدي إجهاد العضلات في الصدر أيضًا إلى الشعور بعدم الراحة أو الثقل في الصدر. يمكن أن يحدث هذا بسبب الإفراط في الاستخدام أو رفع الأوزان الثقيلة أو حتى السعال الشديد. قد تصبح العضلات بين الأضلاع (عضلات ما بين الضلوع) مؤلمة، مما يؤدي إلى ألم موضعي يمكن أن يشبه إحساسًا بثقل في الصدر. على عكس آلام الصدر المرتبطة بالقلب.

8. الانسداد الرئوي

يحدث الانسداد الرئوي عندما تسد جلطة دموية أحد الشرايين الرئوية، مما قد يعيق تدفق الدم إلى الرئتين. ويمكن أن تسبب هذه الحالة الخطيرة ألمًا مفاجئًا وحادًا في الصدر، إلى جانب صعوبة التنفس وسرعة ضربات القلب والسعال (الذي قد ينتج عنه دم).

9. حصوات المرارة

على الرغم من أن حصوات المرارة تؤثر في المقام الأول على الجهاز الهضمي، إلا أنها يمكن أن تسبب إحساسًا بالثقل أو الألم في الصدر. يمكن لحصوات المرارة أن تسد القنوات الصفراوية، مما يتسبب في ارتجاع الصفراء ويؤدي إلى ألم حاد، عادة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى . ومع ذلك، يمكن أن ينتشر الألم إلى الصدر، وخاصة بعد تناول الأطعمة الدهنية.



