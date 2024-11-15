أسماء جلال تعتذر عن إستكمال عرض مسرحية ميمو مع أحمد حلمي

أسماء جلال تعتذر عن "ميمو"

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"فقرة الساحل" و"ان غاب القط" عملين جديدين لـ أسماء جلال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - اعتذرت الفنانةعن عدم استكمال عرض مسرحية ميمو مع الفنان، بعد 4 أشهر من مشاركتها في العرض الذي انطلق في مصر، بدءً من أول أيامبعد نجاحها الكبير في السعودية ، حيث حلت أسماء محلالتي شاركت في العرض لمدة أسابيع قليلة قبل اعتذارها لانشغال بأعمال أخرى.وجاء اعتذار أسماء جلال عن عدم استكمال عرض مسرحية "" مع أحمد حلمي بسبب ارتباطها بتصوير عدد كبير من الأعمال خلال الفترة الحالية وكان من الصعب عليها التنسيق مع مواعيد هذه الأعمال وعرض المسرحية التي تعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح أحد الفنادق الكبرى المطلقة على النيل بالقاهرة، كان آخرها الأسبوع الماضي، يومي 7 و 8 نوفمبر.يمكنك قراءة.. أسماء جلال تتحدث عن الصداقات داخل الوسط الفني .. ما علاقة أمينة خليل وآسر ياسين!وبدأتأمس الخميس، تصوير أول مشاهد الجزء الثاني من مسلسل "" بمشاركة هشام ماجد والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث يتم تقديم الجزء الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في شهر رمضان الماضي، ويشارك في بطولة المسلسل شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، إنتصار، وسلوى محمد علي، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

كما تواصل أسماء جلال، تصوير مسلسل "فقرة الساحر"المكوّن من 8 حلقات بالمشاركة مع طه دسوقي وعلي قاسم، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن، ويُعرض على منصة يانغو بلاى قريباً، وفى نفس الوقت بدأت مؤخراً تصوير فيلم "إن غاب القط" بمشاركة آسر ياسين، ومحمد شاهين، وعلي صبحي وسماح أنور وتأليف وإخراج سارة نوح في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة.

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وفي سياق متصل تنتظر أسماء جلال عرض فيلم "الفستان الأبيض" الذي يجمعها بالفنانة ياسمين رئيس في صالات السينما يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، إضافة إلى مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" الذي يحمل اسم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" إخراج هادي الباجوري، وتقدم قصة رومانسية تجمعها بالفنان كريم فهمي خلال أحداث الفيلم،

وتشارك أسماء جلال في بطولة فيلم "وفيها إيه يعني" مع: ماجد الكدواني، غادة عادل، ومصطفى غريب، وإخراج عمر رشدي، وتجسد خلال أحداثه شخصية ابنة الكداوني، هذا بالإضافة إلى ظهورها بوصفها ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "الحريفة 2" بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، وعدد من الفنانين الشباب، المقرر طرحه في دور العرض يوم 4 ديسمبر المقبل.

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