الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يحقق جائزة الإنجاز الإنساني العالمي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حقق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جائزة الإنجاز الإنساني العالمي المقدمة من المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية للمركز نظير أعماله الإغاثية والإنسانية الدولية الكبرى التي غطت مختلف أنحاء العالم.

وتسلم الجائزة المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة من المدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية ديلانو روزفلت، في العاصمة الأميركية واشنطن .

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي أن هذه الجائزة تعد اعترافًا دوليًا بالدور النبيل الذي تضطلع به المملكة في ميادين العمل الإغاثي عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، وتجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة في المجال الإنساني، مشيرًا إلى أن المملكة أخذت على عاتقها إغاثة الملهوفين، ونجدة المتضررين، ومساندة المحتاجين واللاجئين أينما كانوا، مؤكدًا أن السعودية كانت وستظل سباقة في العمل الخيري والإنساني، وفي طليعة الدول المانحة على المستويين الدولي والإقليمي.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة تأسس عام 2015 م بتوجيهات الملك سلمان ليكون الذراع الإنسانية للمملكة في الخارج، إذ نفذ المركز منذ إنشائه 3.105 مشاريع وبرامج إغاثية وإنسانية في 104 دول حول العالم، بقيمة 7 مليارات و100 مليون و289 ألف دولار أميركي، شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، والإيواء، والمياه، والإصحاح البيئي، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن رؤيته لأن يكون مركزًا رائدًا للأنشطة الإغاثية والإنسانية، وذلك من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وكذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة، ويرتكز على قيم أساسية تتمثل في الحيادية والشفافية والجودة والاحترافية والمبادرة والإبداع وبناء الشراكات ودعم المجتمعات.