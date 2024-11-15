الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة كوينسي جونز

ميرنا وليد - بيروت - تم الكشف عن سبب وفاة النجم العالمي كوينسي جونز بعد 10 أيام من وفاة أيقونة الموسيقى عن عمر يناهز 91 عامًا.

توفي المنتج الكبير جونز بسبب سرطان البنكرياس، وفقًا لشهادة وفاته الصادرة عن إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس والتي حصل عليها موقع TMZ.

ولم تكن هناك عوامل أخرى ساهمت في وفاته. ومن غير المعروف كم من الوقت كان جونز يحارب السرطان.

أنتج جونز ألبوم مايكل جاكسون Thriller وتعاون مع فنانين من بينهم فرانك سيناترا وراي تشارلز.

وأكد مسؤول الدعاية الخاص به أرنولد روبنسون أنه توفي وسط عائلته في منزله في منطقة بيل إير في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في 3 نوفمبر.