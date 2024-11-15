شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى مديرا فنيا للترسانة خلفا لجمعة مشهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو الترسانة مع أحمد كشرى لقيادة الفريق فنيا خلفا لجمعة مشهور، الذى تقدم باعتذار أمس عن عدم استكمال مهام عمله.

وكان الترسانة خسر أمس على ملعبه أمام طنطا بهدف دون مقابل، ومن قبله أمام وادي دجلة بثلاثية، وهو ما أدى لرحيل المدير الفني.



ويحتل الترسانة المركز التاسع بدورى المحترفين برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن أبو قير للاسمدة المتصدر .



ومن المقرر أن يعاون أحمد كشرى كل من أحمد رجب كمدرب عام وأحمد عبد الظاهر كمدرب وجارى الاتفاق مع مدرب لحراس المرمي .