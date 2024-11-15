شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام رابطة الدوريات العالمية: مصر دولة عظيمة لتنظم هذا الحدث فى الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

أعرب سكرتير عام رابطة الدوريات العالمية، عن سعادته بالتواجد في مصر للمرة الثانية، وذلك على هامش اجتماع روابط الأندية العالمية.

وقال سكرتير عام رابطة الدوريات العالمية في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "سعيد أن أكون هنا في مصر، أشكر حسن الضيافة والكرم المصري لديكم دولة عظيمة تنظم حدثا استثنائيا فى هذا المكان الخلاب وهو أمر رائع، وجئت لأول مرة بعد انشاء رابطة الأندية المصرية".

وأضاف: "الروابط تتحدث عن العديد من الموضوعات المتشابهة في كل القارات، وليس فقط الدوريات الكبرى التي يمكن أن تعطي خبراتها للدوريات الأخرى، ولكن كل دوري يعطي خبراته ويشترك بأفكاره ليحدث التطور".

وواصل: "أشاهد كل ما أستطيع حول العالم ومن الرائع أن نرى تطور كل هذه الدوريات، وأعتقد أن كرة القدم هي رياضة الحب والعاطفة والتشجيع ولكن الاستعراض أيضاً، ولذلك تزيد الأموال لإغراء اللاعبين ومن المهم انفاق هذه الأموال بالشكل الصحيح".

وأكمل: "لدي العديد من الفرق المفضلة ولكن لا أدعم فريق أكثر من الآخر، الآن لا أرى الأندية كمشجع ولكن كشخص يبذل جهده لتطوير تلك الأندية".

واختتم: "انتقال اللاعبين أمر في غاية الأهمية لأن الجماهير ترى أحياناً أن التحول ربنا بالأموال فقط، ولكن الأندية الصغرى تبحث عن الأموال من بيع اللاعبين".