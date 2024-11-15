شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المتحدة للرياضة: نعمل على استضافة اجتماع الدوريات العالمية منذ 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالخميس، 14 نوفمبر 2024 11:07 م
كشف محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، عن خطة الشركة التي امتدت لنحو 6 أشهر للعمل على استضافة الاجتماع السنوي الثامن الرابطة الدوريات العالمية.
وقال محمد يحيى لطفي في كلمته على هامش الاجتماع روابط الأندية العالمية الذي يُقام حالياً تحت صفح الأهرامات: "نرحب بكل الحضور وأشكر رابطة الأندية المصرية على التخطيط لاستضافة هذا الحدث، نعمل منذ 6 أشهر على هذا المشروع، ونرى أن مصر تستطيع استضافة أكبر الأحداث العالمية".
وأضاف: "نجتمع هذه الليلة في هذا المكان التاريخي ونشرف باستضافة الروابط العالمية من كل أنحاء العالم وكل ما حققتموه من خلال الالتزام والعمل الجاد من تطور ونخطط معكم لكرة القدم".
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