شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المتحدة للرياضة: نعمل على استضافة اجتماع الدوريات العالمية منذ 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، عن خطة الشركة التي امتدت لنحو 6 أشهر للعمل على استضافة الاجتماع السنوي الثامن الرابطة الدوريات العالمية.

وقال محمد يحيى لطفي في كلمته على هامش الاجتماع روابط الأندية العالمية الذي يُقام حالياً تحت صفح الأهرامات: "نرحب بكل الحضور وأشكر رابطة الأندية المصرية على التخطيط لاستضافة هذا الحدث، نعمل منذ 6 أشهر على هذا المشروع، ونرى أن مصر تستطيع استضافة أكبر الأحداث العالمية".

وأضاف: "نجتمع هذه الليلة في هذا المكان التاريخي ونشرف باستضافة الروابط العالمية من كل أنحاء العالم وكل ما حققتموه من خلال الالتزام والعمل الجاد من تطور ونخطط معكم لكرة القدم".