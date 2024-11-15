الامارات | «الطوارئ» تنفذ تمريناً بشأن حوادث نقل المواد الخطرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تمرين الطاولة الوطني «HazMat-17»، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، حرصاً على تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع حوادث نقل المواد الخطرة، بهدف رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة هذه الحوادث.

وتركّز التمرين على استشراف الاحتياجات المستقبلية لتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة حوادث نقل المواد الخطرة عبر شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى تحديد التحديات الحالية وفرص التحسين في مجال إدارة هذه الحوادث.

كما تضمن التمرين استعراض المعايير التنظيمية والخطط المحدثة للتعامل مع تلك الحوادث، وتحديد التسلسل اللازم لتدفق البلاغات والمعلومات بين الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة وسريعة.

ويأتي هذا التمرين في إطار تقييم الآليات الوطنية والمحلية للاستجابة لحوادث نقل المواد الخطرة، مع تركيز خاص على استشراف آليات مستقبلية تعزّز من قدرات الجهات المختصة.

كما تم خلال التمرين تحديد التحديات القائمة وفرص التحسين، واستعراض الخطط التنظيمية المتبعة لضمان التعامل الأمثل مع هذه الحوادث.

وفي تصريح له حول التمرين، قال مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي راشد النيادي، إن «تمرين الطاولة (HazMat-17) يأتي ضمن سلسلة من التمارين الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة لحوادث المواد الخطرة، وبالتعاون مع شركائنا في الجهات المعنية نؤكد أن سلامة المجتمع هي أولوية قصوى، ولذلك نسعى باستمرار إلى تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ».

وأضاف أن هذه التمارين تسهم بشكل كبير في تحديد الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها تحسين قدرات الاستجابة على المستوى الوطني.

وتشدّد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أهمية التعاون المستمر بين الجهات المعنية كافة، لتعزيز مستوى الأمان والاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة.

وقالت إن مثل هذه التمارين تسهم في رفع الكفاءة العامة وتحسين سبل التنسيق والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، ما يعزّز سلامة المجتمع وفاعلية التعامل مع حوادث المواد الخطرة.

علي راشد النيادي:

سلامة المجتمع أولوية قصوى، لذلك نسعى باستمرار إلى تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.