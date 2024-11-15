شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء إجازة الـ7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، الاستعداد للإرتباطات المقبلة بعد إنتهاء الراحة الطويلة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة زد التي أقيمت الخميس قبل الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف ، ويستعد الفريق لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويستأنف الأهلي تدريباته بدءاً من اليوم دون لاعبيه الدوليين بسبب مباريات الأجندة الدولية ، حيث يتواجد السداسي : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، طاهر محمد طاهر ومروان عطية مع منتخب مصر الأول الذي يواجه كاب فيردي اليوم ، الجمعة، بملعبها في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ( المغرب 2025) ، فيما يتواحد وسام ابو علي مع منتخب فلسطين ، كما يتواجد يحيى عطية الله مع منتخب المغرب.

على جانب آخر، فتح مسئولو النادي الأهلي ملف عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم الحالي.