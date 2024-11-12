شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بتروجت بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم الاستعداد لمواجهة ضيفه بتروچيت العائد من جديد للدوري الممتاز والمقرر لها يوم 24 نوفمبر الجاري باستاد الإسماعيلية في ثالث جولات بطولة الدوري المصري.

منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومى الاحد والاثنين وذلك خلال فترة التوقف الحالية.

وتعادل الاسماعيلى سلبيا مع غزل المحلة بالجولة الأولى ، قبل أن يتلقى خسارة من سيراميكا بنتيجة هدف دون رد.

فى سياق آخر، أبدي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، استياءه من الأخطاء التي تعرض لها الفريق، خلال مباراتي غزل المحلة، وسيراميكا والتي أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة.

وطالب المجلس فى بيان رسمى بضرورة منح الإسماعيلي حقوقه، خاصة وأن الفريق، تم حرمانه من احتساب ركلتي جزاء في مباراتي غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا على التوالي، في حين يتم احتساب ركلات جزاء لبعض الأندية الأخرى من وحي الخيال في مهرجان من ضربات جزاء لا أصل لها ولا وجود.

وأضاف البيان :"يبدو أن لجنة الحكام مصره على تصدير صورة سيئة للكرة المصرية والتحكيم المصري الذي بدأ توجيه المباريات مبكرا عن طريق أخطاء غير مقبولة.

ووتابع :"النادي الاسماعيلي سيكون له وقفة قوية لانتزاع حقوقه المهدرة من جانب التحكيم، وإذا لم تتحقق العدالة التحكيمية في مسابقة الدوري في موسمه الاستثنائي فما هي الحكمة من الاستمرار في مسابقة لا يتوفر لها أبسط قواعد العدالة وتكافؤ الفرص.

وأتم :"يهدد المجلس بتعليق المشاركة في مسابقة الدوري، حال استمرت تلك الأخطاء خلال المباريات المقبلة، خاصة وأنها تهدد مسيرة الفريق الذي يبحث عن الاستقرار في ظل هذا الموسم الاستثنائي الذي تمر به الكرة المصرية.

ويهيب المجلس بجماهير النادي المخلصين الذين كانوا دائما له الدعم والسند استمرار دعم الفريق حتى يعود إلى سابق عهده في القريب العاجل.