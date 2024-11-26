تواصل أمطار الباحة واستنفار في جدة

شهدت الاثنين أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بينما تهيأت الفرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف. كما طرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

صواعق رعدية

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، بينما تواصل هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، شملت المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

رسائل تحذيرية

إلى ذلك، باشرت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية، للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة عبر رفع تجمعات المياه، ومعالجة المواقع المتأثرة، لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة.

وشرعت الأمانة من خلال الفرق الميدانية في تنفيذ مهامّها بنطاق 11 بلدية و15 مركز إسناد، معززة بـ4032 فردًا و1811 معدة وآلية، وذلك تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي تؤكد تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة، ونشر الفرق والآليات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما ضاعفت الأمانة جهودها للتعامل مع الحالة المطرية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق، ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.

ودعت أمانة جدة إلى الإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (940) أو عبر تطبيق «بلدي»، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية، وأخذ المعلومات من مصادرها.