غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الأثناء

نفّذ الطّيران الحربي الإسرائيلي في هذه الأثناء، غارةً استهدفت الضاحية الجنوبيّة لبيروت. وكان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد هدّد منذ بعض الوقت، "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مبان محدّدة في منطقتَي برج البراجنة وتحويطة الغدير"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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