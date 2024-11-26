وزير الخارجية الإيطالي: نعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان

اكد وزير الخارجية الإيطالي، اننا "نعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان"، مشيرا الى اننا "أصدقاء إسرائيل ولكن يجب احترام القانون الدولي".

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