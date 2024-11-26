لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 تشرين الاول: الحكومة فشلت في حماية المواطنين وعليها تحمل المسؤولية

اشارت لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 تشرين الاول، الى أن "الحكومة فشلت في حماية المواطنين وعليها تحمل المسؤولية"، لافتة الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يرفض تحمل المسؤولية وندعو لتشكيل لجنة تحقيق حكومية".

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