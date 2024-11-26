أكد الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، جيريمي لورانس "أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الناس من جميع الجهات هو وقف دائم وفوري لإطلاق النار على كل الجبهات، في لبنان وإسرائيل وغزة".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الناس هو وقف دائم لإطلاق النار على كل الجبهات في لبنان وإسرائيل وغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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