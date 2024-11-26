الدفاع الروسية: تحرير بلدة كوبانكي في خاركوف والقضاء على 1675 عسكريًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، "تحرير بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف، والقضاء على 1675 عسكريًّا أوكرانيًّا، بالإضافة إلى تدمير عشرات الدبّابات والمدرّعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوّات كييف خلال 24 ساعة".

وأوضحت، في بيانها اليومي، أنّ "قوّات الشّمال عزّزت مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وجمهوريّة دونيتسك، وكبّدت العدو 115 قتيلًا، ودمّرت له دبّابةً ومدفعًا. وحرّرت قوّات الغرب الرّوسيّة بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك، وصدّت 5 هجمات وكبّدت العدو 440 قتيلًا، ودمّرت له دبّابةً، مدرّعةً، 5 مركبات، مدفعًا غربيًّا، محطّة حرب إلكترونيّة؛ و3 مستودعات ذخيرة".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "قوّات الجنوب عزّزت مواقعها في جمهوريّة دونيتسك، وصدّت 3 هجمات، وكبّدت العدو 485 قتيلًا، ودمّرت له مدرعتَين ومركبتَين ومستودع ذخيرة. كما عزّزت قوّات "المركز" تقدّمها في جمهوريّة دونيتسك، وصدّت 9 هجمات، وكبّدت العدو 450 قتيلًا، ودمّرت له دبّابةً و5مركبات ومدافع غربيّة". وبيّنت أنّ "قوّات الشّرق تواصل تقدذمها في دونيتسك، وكبّدت العدو 125 قتيلًا، ودمّرت له 6 مركبات ومدافع غربية".

وذكرت أنّ "قوّات "دنيبر" ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتَي زابوروجيه وخيرسون، وكبّدته 60 قتيلًا، ودمّرت له مركبتَين ومدفعًا غربيًّا ومحطّة حرب إلكترونيّة".