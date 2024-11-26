"الجديد": وزير السياحة قطع زيارته إلى السعودية وعائد إلى بيروت للمشاركة بجلسة الحكومة غدًا

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد نصار​ قطع زيارته إلى السعودية، وهو عائد إلى بيروت للمشاركة غدًا في جلسة مجلس الوزراء".

وكانت قد علمت "النشرة" أنّ رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي دعا الوزراء إلى جلسة ستُعقد عند السّاعة التّاسعة والنّصف من صباح غد الأربعاء، لمواكبة التّطوّرات القائمة حول اتفاق وقف إطلاق النّار مع إسرائيل.