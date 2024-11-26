"حزب الله": استهدفنا كريات شمونة بصواريخ نوعية ومن الخيام دبابة "ميركافا" ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:15 من صباح اليوم الثّلثاء 2024-11-26، مستوطنة كريات شمونة؛ بصليةٍ من الصّواريخ النّوعيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا من داخل مدينة الخيام، عند السّاعة 11:45 من قبل ظهر اليوم، دبّابة ميركافا بصاروخٍ موجّه بالقرب من مركز البلديّة، ما أدّى إلى تدميرها؛ ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".