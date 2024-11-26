"حزب الله": استهدفنا كريات شمونة بصواريخ نوعية ومن الخيام دبابة "ميركافا" ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:15 من صباح اليوم الثّلثاء 2024-11-26، مستوطنة كريات شمونة؛ بصليةٍ من الصّواريخ النّوعيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا من داخل مدينة الخيام، عند السّاعة 11:45 من قبل ظهر اليوم، دبّابة ميركافا بصاروخٍ موجّه بالقرب من مركز البلديّة، ما أدّى إلى تدميرها؛ ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".
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