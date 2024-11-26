نقلت وكالة "رويترز"، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله "إننا لن نتسامح مطلقا مع أي انتهاك محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان"، مشيرا الى "اننا سنستهدف كل منظمة إرهابية أو محاولة تسليحها كما سنحبط أي محاولة لتهريب أسلحة".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتسامح مطلقا مع أي انتهاك محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.