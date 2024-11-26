شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يدعم مدرسة عقبة بن نافع بمنظومة طاقة شمسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

سلم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح اليوم الثلاثاء مدرسة عقبة بن نافع في عدن بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، في إطار توجه الإدارة العليا للبنك ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني لتعزيز المسؤولية الاجتماعية بالبنك وجهوده المستمرة في دعم التعليم والمساهمة في التنمية المستدامة.

وكد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي الأستاذ/ رفيق القباطي، ان هذه المبادرة تهدف إلى تحسين بيئة التعليم وتوفير الطاقة النظيفة والمستدامة للمدرسة، مما سيسهم في التخفيف من معاناة الطلاب جراء الانقطاع الدائم للكهرباء وتخفيض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

إلى ذلك أشار مدير إدارة التسويق بابنك عارف حنش، أن هذا الدعم يعكس التزام كاك بنك بدعم المجتمع المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث ستمكن المدرسة من استخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتها الكهربائية، مما يتيح للطلاب والمعلمين التركيز على العملية التعليمية دون انقطاع.

من جهتها أعربت مديرة مدرسة عقبة بن نافع الأستاذة صفية الجفري عن شكرها العميق لـ «كاك بنك» لمساهمته القيمة في توفير منظومة الطاقة شمسية للمدرسة، مما يتيح للطلاب فرصة أفضل للتعلم، بالإضافة للمساهمة في تعزيز الوعي البيئي بين الطلاب، وأن هذه المبادرة تعكس دور «كاك بنك» الفعال في دعم المجتمع المحلي وتعزيز التعليم، معربةً عن أملها في أن تسمح هذه الخطوة بتطوير المزيد من المشاريع لمصلحة الطلاب والمدرسة.