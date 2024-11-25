شكرا لبحثكم عن خبر قسم الصحافة والنشر الإلكتروني في كلية الإعلام بجامعة عدن يناقش خطط طلاب الماجستير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

عقد قسم الصحافة والنشر الإلكتروني في كلية الإعلام جامعة عدن، اجتماعًا صباح اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة نوال محسن سالم مكيش، رئيسة القسم، لمناقشة خطط بعض طلاب الماجستير مع نخبة من أساتذة القسم وهم الدكتور محمد علي ناصر، الدكتور عبدالله عوض الحو، الدكتور سليم النجار، الدكتور عبدالرحمن باهارون، وعضو هيئة التدريس الأستاذ عبدالرحمن أنيس.

وشهد الاجتماع عرض كل طالب لعنوان رسالته ومشروع خطته، متضمنًا شرحًا تفصيليًا لأهدافها ومحتواها، تبع ذلك مناقشة علمية أثرت الرسائل المقترحة من خلال تقديم الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز التميز في محتوى الرسائل.

وفي ختام الاجتماع، قدمت الدكتورة نوال مكيش شكرها للأساتذة المشاركين على دعمهم الأكاديمي وملاحظاتهم البناءة التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، كما دعت الطلاب إلى الالتزام بالجدول الزمني لاستكمال رسائلهم وتمنت لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية.