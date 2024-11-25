سعد لمجرد يعلن عن أغنيته الجديدة مع نجوم عالميين

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن عمله الفني الجديد بعنوان "Homa Dol"، معلنًا عن موعد طرحه الرسمي.

ولفت سعد لمجرد، إلى أن موعد طرح الأغنية هو غدًا عبر يوتيوب، في تمام الساعة 11 صباحًا.

ونشر لمجرد صورة البوستر الرسمي للأغنية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل حماسة متابعيه الذين ينتظرون الأغنية بفارغ الصبر.

العمل الجديد يتميز بتعاون سعد لمجرد مع فنانين من جنسيات مختلفة، إذ تشاركه الغناء الفنانة الهندية نيتي موهان، التي تُعد واحدة من أبرز الأصوات في بوليوود، إلى جانب مشاركة الممثلة السويدية-اليونانية إيلي أفرام، التي لفتت الأنظار بأدوارها وإطلالاتها المميزة في السينما العالمية.

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