ميرنا وليد - بيروت - نشر توم هولاند عبر حسابه الرسمي لحظات رومانسية جمعته بحبيبته زندايا، من نزهة لهما في بوسطن، تضمنت زيارات لحانات محلية.

كما شوهد الثنائي صباح اليوم التالي، وهما يتناولان الإفطار في أحد المقاهي، وقد وصفهما أحد المارة بأنهما "مرتاحان ومندمجان في الحديث".

بدأت علاقتهما منذ فيلم Spider-Man: Homecoming عام 2017، وظهرا علناً كثنائي لأول مرة في 2021. ورغم إبقاء حياتهما الخاصة بعيداً عن الأضواء، فإنهما لا يترددان أحياناً في التعبير عن حبهما ودعمهما المتبادل لبعضهما البعض.

وفي حديثها لمجلة Vanity Fair، وصفت زندايا العمل مع هولاند بأنه "طبيعي ومريح"، مشيدة بشغفه وتفانيه في عمله، قائلة: "إنه يعطي دائماً كل ما لديه حتى في أصعب الظروف"، العلاقة بين النجمين تجمع بين الشغف الفني والدعم الشخصي، ما يجعلها محط اهتمام واسع.

كانت هذه تفاصيل خبر توم هولاند وزندايا يوثقان موعدهما الغرامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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