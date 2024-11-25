ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص للرئيس الجنوب أفريقي السيدة جوين راماخوبا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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