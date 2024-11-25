بفستان خيالي..رانيا منصور تبرز جمالها بإطلالة لامعة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية رانيا منصور متابعيها بإطلالتها الجديدة عبر حسابها الخاص، وظهرت بأناقة مميزة ، فقد إرتدت فستان طويل باللون الذهبي و الاسود المغطى بالترتر من دون أكمام سرابليس، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت كشفت رانيا منصور عن الطريقة التي إتبعتها لإستعادة رشاقتها، بعد وضعها مولودتها الأولى والوزن الزائد الذي إكتسبته، وقالت: "أنا محافظتش خالص على جسمي وأنا حامل وتخنت 26 كيلو، وماما وحماتي كانوا بيقولولي آكل لإني أكلي لشخصين، وكمان كنت صغيرة ومفيش حد قاللي أي نصائح بخصوص الحمل والتخن. أول ما ولدت عملت دايت، وأكتر أكلة صحية بعملها هي السلطة".

وقد عرض مؤخراً مسلسل "الوصفة السحرية" لـ رانيا منصور، وهو من بطولة الممثلين شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم..

