شريف منير يكشف عم ملامح شخصيته في "مين يصدق".. إليكم موعد العرض

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الممثل المصري شريف منير حماس متابعيه لاحدث الاعمال التي يشارك بها و هي فيلم يحمل إسم "مين يصدق"، حيث قام بطرح البوستر الرسمي عبر حسابه الخاص كاشفاً عن ملامح شخصيته، و علق قائلاً: استنوني في دور رشدي في فيلم مين يصدق، بجميع دور العرض من يوم 27/11".



و في وقت سابق، أثار الممثل المصري شريف منير جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره برفقة طليقته الفنانة المعتزلة لورا عماد.

وأثار شريف منير التساؤلات حول عودته للورا عماد، إذ ظهرا معا على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "مين يصدق؟" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهما يمسكان بيدي بعضهما البعض، ما جعل البعض يشير إلى عودة الحياة الزوجية بينهما.

