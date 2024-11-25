بفستان صيفي رائع.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة ضيقة و قصيرة

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها، بإطلالتها الجديدية، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك رائع بغاية الجمال.

وإرتدت أنابيلا فستاناً قصير من دون اكمام بألوان زاهية، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

وكانت نشرت أنابيلا هلال مجموعة صور لها من إيطاليا، وخطفت الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، من "Elisabetta Franchi"، يبلغ سعره 850 دولار تقريباً.

وجاء فستان أنابيلا بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة، ومكشوف الصدر، وبثلاث فتحات تكشف البطن والخصر، وبتفصيل حلقة ذهبية عند الصدر.



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