رانيا فريد شوقي تثير الجدل بفيديو جديد.. هل هـ ـذا الشاب إبنها؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي، حالة من الجدل بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه برفقة شاب، وهي تقلّد مشهداً شهيراً من فيلم "وش إجرام" للممثلين محمد هنيدي ولبلبة.



الفيديو أثار موجة من التعليقات، إذ ظنّ البعض أن الشاب هو ابن رانيا، مؤكدين وجود شبه كبير بينه وبين جدّه المفترض، الممثل الراحل فريد شوقي.

وعلّقت رانيا على الموضوع قائلة: "زياد ممثل شاطر ودمه خفيف... وأنا أم البنات، ما عنديش ولاد.".

يُذكر أن رانيا لديها ابنتين فقط، هما "فريدة" و"ملك"، من زوجها الأول عاطف عوض. وقد تزوجا في منتصف التسعينيات، وانفصلا بعد ثماني سنوات.