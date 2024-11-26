شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك فيصل بمكة.. جراحة عاجلة تنقذ حياة معتمر ثمانيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق طبي في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر ثمانين عاماً بعد تعرضه لنزيف دماغي حاد وأزمة قلبية مفاجئة، استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من صداع شديد وضعف في حركة الجانب الأيسر للجسم، بالإضافة إلى تغيّر في مستوى الوعي.

وبعد إجراء الفحوصات الأولية، تبيّن وجود نزيف دماغي تحت الجافية، مما استلزم نقله فوراً إلى غرفة العمليات بمشاركة فريق طبي مختص من قسم جراحة المخ والأعصاب والتخدير. توقف القلب

أشار التجمع إلى أن المريض تعرض لتوقف مفاجئ في القلب أثناء التجهيز للجراحة، وتمكن فريق الطوارئ من إنعاشه بنجاح، حيث وُضع على جهاز التنفس الصناعي قبل نقله إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي.

وأكد أن الجراحة تكللت بالنجاح، وتم نقل المريض إلى غرفة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية، وبعد تحسن ملحوظ، تم فصل جهاز التنفس الصناعي ونقله إلى قسم الجراحة، حيث استعاد المريض القدرة على التحدث والمشي بشكل طبيعي.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام مستشفى الملك فيصل بتقديم خدمات طبية متقدمة لضيوف الرحمن، بما يعكس دور الكوادر الطبية في تقديم الرعاية الصحية الطارئة للحالات الحرجة.