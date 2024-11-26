شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافل الراجحي» تحافظ على تصنيف القوة المالية «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" الانتهاء من المراجعة الدورية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني التعاوني بتاريخ 25 نوفمبر 2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، حافظت شركة الراجحي للتأمين التعاوني على تصنيف القوة المالية A3 للتأمين (IFSR) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب البيان، تعكس شركة الراجحي للتأمين التعاوني A3 IFSR مكانتها القوية في السوق وعلامتها التجارية، باعتبارها ثالث أكبر شركة في سوق التأمين السعودي، وعلامة تجارية تستفيد من ارتباطها بمجموعة الراجحي. جودة أصول جيدة، مدفوعة باستراتيجية استثمار متحفظة كما يتضح من انخفاض نسبة الأصول عالية المخاطر ، والربحية الجيدة باستمرار ، مع عائد مرتفع على رأس المال مدعوم بنسبة مجمعة جيدة ومخاطر احتياطي منخفضة.