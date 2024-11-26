بوحبيب: نأمل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وننتظر نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أنه "سننشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار"، آملا ان " يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وننتظر نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية".

وكشف ان "الولايات المتحدة قد تؤدي دورا في إعادة بناء البنية التحتية في الجنوب".