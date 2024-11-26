أكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أنه "سننشر 5 آلاف جندي جنوبي البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار"، آملا ان " يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وننتظر نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية".
وكشف ان "الولايات المتحدة قد تؤدي دورا في إعادة بناء البنية التحتية في الجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب: نأمل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وننتظر نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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