الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء امس: استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في البسطة

أعلن الدفاع المدني مهمات عناصره المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ صباح اليوم الاثنين الواقع في ٢٥-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :

محافظة بيروت

البسطة

- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

ضاحية بيروت الجنوبية

- إنقاذ مواطنة مسنة تعرضت لاصابة جراء انهيار جزء من سقف منزلها المجاور للموقع الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي في الغبيري، ونقلها الى مستشفى الساحل لتلقي العناية الطبية اللازمة.

- ⁠سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

- نقل مصابة بحالة إغماء من الاوزاعي إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

- انتشال جثمان شهيدة من تحت الأنقاض في منطقة الشويفات ونقلها إلى مستشفى الزهراء، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

- إخماد حريق شقتين سكنيتين في منطقة الجاموس.

- إخماد حريق شقتين ومحلين في شارع بعجور برج البراجنة.

- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة برج البراجنة شارع بعجور.

- إخماد حريق مبنى سكني في منطقة الصفير.

- إخماد حريق شقة في برج البراجنة.

- إخماد حريق شقتين سكنيتين في منطقة حارة حريك خلف الحلباوي.

- إخماد حريق مستودع في منطقة حي السلم.

- إخماد حريق مبنى سكني في منطقة حارة حريك شارع عبد النور.

- إخماد حريق شقة في منطقة الطيونة.

- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة الصفير.

- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في منطقة برج البراجنة.

محافظة بعلبك الهرمل

النبي شيت

- انتشال جثامين ٦ شهداء و إستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. توازياً إخماد حريق المبنى المستهدف نفسه.

محافظة الجنوب

مدينة صور

- سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في شارع ابو ديب.

- سحب جريح استهدف بمسيرة إسرائيلية أثناء قيادته لدراجته النارية.

البص

- انتشال جثمان شهيد وسحب جريح استهدفا بمسيرة إسرائيلية بجانب شركة الكهرباء.

- سحب جريح أصيب جراء مسيرة إسرائيلية استهدفت مدخل الميناء.

دوار جنبلاط

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.

القليلة

- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

الشعيتية

- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

جويا

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً قرب حسينية البلدة دون تسجيل وقوع اصابات.

صدّقين

- إعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية.

محافظة النبطية

مدينة النبطية

- سحب جريح من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي المقاصد. ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى في حي السراي واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النبطية الحكومي.

مرجعيون

- إخماد حريق منزل.

الشرقية

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.

الدوير

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.