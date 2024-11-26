الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء امس: استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في البسطة

أعلن الدفاع المدني مهمات عناصره المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ صباح اليوم الاثنين الواقع في ٢٥-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :
محافظة بيروت
البسطة
- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
ضاحية بيروت الجنوبية
- إنقاذ مواطنة مسنة تعرضت لاصابة جراء انهيار جزء من سقف منزلها المجاور للموقع الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي في الغبيري، ونقلها الى مستشفى الساحل لتلقي العناية الطبية اللازمة.
- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.
- نقل مصابة بحالة إغماء من الاوزاعي إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.
- انتشال جثمان شهيدة من تحت الأنقاض في منطقة الشويفات ونقلها إلى مستشفى الزهراء، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.
- إخماد حريق شقتين سكنيتين في منطقة الجاموس.
- إخماد حريق شقتين ومحلين في شارع بعجور برج البراجنة.
- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة برج البراجنة شارع بعجور.
- إخماد حريق مبنى سكني في منطقة الصفير.
- إخماد حريق شقة في برج البراجنة.
- إخماد حريق شقتين سكنيتين في منطقة حارة حريك خلف الحلباوي.
- إخماد حريق مستودع في منطقة حي السلم.
- إخماد حريق مبنى سكني في منطقة حارة حريك شارع عبد النور.
- إخماد حريق شقة في منطقة الطيونة.
- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة الصفير.
- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في منطقة برج البراجنة.
محافظة بعلبك الهرمل
النبي شيت
- انتشال جثامين ٦ شهداء و إستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. توازياً إخماد حريق المبنى المستهدف نفسه.
محافظة الجنوب
مدينة صور
- سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في شارع ابو ديب.
- سحب جريح استهدف بمسيرة إسرائيلية أثناء قيادته لدراجته النارية.
البص
- انتشال جثمان شهيد وسحب جريح استهدفا بمسيرة إسرائيلية بجانب شركة الكهرباء.
- سحب جريح أصيب جراء مسيرة إسرائيلية استهدفت مدخل الميناء.
دوار جنبلاط
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.
القليلة
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض.
الشعيتية
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض.
جويا
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً قرب حسينية البلدة دون تسجيل وقوع اصابات.
صدّقين
- إعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية.
محافظة النبطية
مدينة النبطية
- سحب جريح من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي المقاصد. ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى في حي السراي واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.
- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النبطية الحكومي.
مرجعيون
- إخماد حريق منزل.
الشرقية
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.
الدوير
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.
خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء امس: استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في البسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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