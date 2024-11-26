بري دعا إلى جلسة عامة لمجلس النواب عند الساعة 11:00 من قبل ظهر الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ إلى جلسة عامّة لمجلس النّواب، في تمام السّاعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 28 تشرين الثّاني 2024، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرَجة على جدول الأعمال.

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