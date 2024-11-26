لفت المحامي أنطوان نصرالله، إلى أنّ "مع بدء العدوان الإسرائيلي، خرجت أصوات تبشّرنا بأنّ إسرائيل ستنفّذ عمليّةً جراحيّةً صغيرةً، تُنهي معها حزب الله"، مشيرًا إلى أنّ "اليوم أو غدًا، ستوافق إسرائيل على وقف للنّار".
وتساءل في تصريح، "أين هي تلك الأصوات؟"، مشدّدًا على أنّ "للمرّة المئة إسرائيل لا يهمّها إلّا مصالحها، ونحن مصلحتنا في وحدة داخليّة حقيقيّة تُخرجنا من تساقط المؤسّسات والدّستور".
كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله: مصلحتنا في وحدة داخلية حقيقية تخرجنا من تساقط المؤسسات والدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.