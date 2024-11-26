أنطوان نصرالله: مصلحتنا في وحدة داخلية حقيقية تخرجنا من تساقط المؤسسات والدستور

لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​، إلى أنّ "مع بدء العدوان الإسرائيلي، خرجت أصوات تبشّرنا بأنّ إسرائيل ستنفّذ عمليّةً جراحيّةً صغيرةً، تُنهي معها حزب الله"، مشيرًا إلى أنّ "اليوم أو غدًا، ستوافق إسرائيل على وقف للنّار".

وتساءل في تصريح، "أين هي تلك الأصوات؟"، مشدّدًا على أنّ "للمرّة المئة إسرائيل لا يهمّها إلّا مصالحها، ونحن مصلحتنا في وحدة داخليّة حقيقيّة تُخرجنا من تساقط المؤسّسات والدّستور".