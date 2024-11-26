الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد مترافقة مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر على المرتفعات الشمالية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ارتفاع 1300 متر ليلا وفي ساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر الإنزلاق مع استمرار ضباب على المرتفعات".

واشارت الى أن "تأثير الكتلة الهوائية القطبية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يستمر مع بعض التقلبات ودرجات حرارة باردة دون معدلاتها الموسمية ( بين 8 و 10 درجات) حتى بعد ظهر نهار الأربعاء حيث تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا".

وحذّرت من "تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم اجمالا واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر صباحا، تنحسر الامطار ابتداء من فترة بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة. يبقى التحذير من خطر الإنزلاقات على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 900 متر مع ضباب على المرتفعات".

واوضحت أن "طقس الأربعاء غائم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد مترافقة مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر على المرتفعات الشمالية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ارتفاع 1300 متر ليلا وفي ساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر الإنزلاق مع استمرار ضباب على المرتفعات".

وذكرت أن "طقس الخميس غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وانخفاض في نسبة الرطوبة. تنحسر الامطار بشكل كلي ابتداء من فترة بعد الظهر و يتحول الطقس الى غائم جزئيا".

واضافت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع نسبة رطوبة منخفضة، وارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة".