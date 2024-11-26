%7 انخفاض بلاغات أعراض الأدوية

سجلت بلاغات 54 من المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة 30.770 بلاغًا للأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر أكتوبر الماضي، وتصدر مسشتفى القوات المسلحة بخميس مشيط البلاغات المقدمة بـ37%، والتي فاقت بلاغات 41 مستشفى ومركزًا صحيًا، في وقت حصدت 3 مستشفيات ممثلة في: مستشفيات الولادة والأطفال، وصوير العام، ومستشفى البكيرية العام، أقل مستشفيات المملكة بلاغات ببلاغ وحيد لكل منهما.

7 % انخفاض

كشف تقرير هيئة الغذاء والدواء لشهر أكتوبر الماضي، انخفاض بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية 7%، حيث بلغت إجمالي البلاغات المقدمة 30.770 ألف بلاغ، مقارنة ببلاغات شهر سبتمبر التي بلغت 32.926 ألف بلاغات، واستحوذ مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط بلاغات أعراض الأدوية الجانبية، بإجمالي 11.476 ألف بلاغ بـ37%، وحل مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ثانيا، بإجمالي 9103 بلاغات بـ30%، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ثالثا، بإجمالي 2907 بلاغات بـ9%، ومدينة الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 2501 بلاغ بـ8%، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران خامسًا، بإجمالي 2017 بلاغا بـ7%، ومستشفى القوات المسلحة بالشمالية حفر الباطن سادسًا، بإجمالي 1116 بلاغًا بـ4%.

الأقل بلاغات

تساوت مستشفيات الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى صوير العام، ومستشفى البكيرية العام، كأقل المستشفيات بلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية ببلاغ وحيد لكل منهما، وسجل المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع، والجبيل الصناعية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، ومستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، ومستشفى الرس العام، ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، حيث تساوت ثانيًا بتقديم بلاغين اثنين لكل منهم، وتساوى مستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومستشفى محمد الدوسري بالخبر ثالثًا بتقديم 3 بلاغات لكل منهما، وحلت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، والمستشفى العسكري بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج، ومركز الأمير فيصل بن بندر للأورام ببريدة، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر رابعًا بتقديم 4 بلاغات لكل منهم، وحل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خامسا بتقديم 5 بلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية.

أعراض جانبية

%7 انخفاض بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية

30.770 ألف بلاغات أعراض الأدوية الجانبية

54 مستشفى ومركزًا صحيًا قدمت البلاغات

بلاغات مستشفى خميس مشيط تفوق بلاغات 41 مستشفى

3 مستشفيات الأقل بلاغات مقدمة

%37 بلاغات خميس مشيط

أكثر المستشفيات بلاغات

القوات المسلحة بخميس مشيط: 37%

القوات المسلحة بجدة: 30%

مدينة سلطان الطبية العسكرية بالرياض: 9%

مدينة سلطان للقوات المسلحة بالمدينة: 8%

الملك فهد الطبي العسكري بالظهران: 7%

القوات المسلحة بحفر الباطن: 4%