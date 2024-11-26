شكرا لقرائتكم خبر وتتوالى الإنجازات.. مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في سلسلة جديدة من الإنجازات المتتابعة التي تعكس ريادة مجموعة فقيه للرعاية الصحية؛ شهد مؤتمر تجربة المريض الذي عُقد يوم 19 نوفمبر 2024 بفندق إنتركونتيننتال درة الرياض، تكريم مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة بجائزتين تعبران عن حجم إنجازات المستشفى في مجال تحسين تجربة المريض، وهما: جائزة (التميز في التعاطف العملي)، التي تعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية إنسانية فائقة الجودة، وجائزة (التميز لأفضل تقنية لاستطلاع آراء المرضى)، تأكيدًا على استثمار المستشفى في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز رضا المرضى.



وفي اليوم التالي، 20 نوفمبر، وخلال ورشة عمل مجلس الضمان الصحي تم تكريم مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة على إنجازاته البارزة في مشروع تحسين تجربة المريض لعام 2024 في العيادات الخارجية، حيث حصل على جائزتين من مجلس الضمان الصحي، هما جائزتا(المستشفى الأكثر التزامًا)، و(المستشفى القيادي الأكثر إسهامًا).



جدير بالذكر أن مؤتمر تجربة المريض يستهدف العاملين في مجال تجربة المريض، وجميع مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة للاستفادة من التجارب المختلفة، لتكون نقطة انطلاق إلى الأمام في تطوير البيئة المناسبة لتجربة المرضى.



بينما تسلط جوائز مجلس الضمان الصحي الضوء على مقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين يسهمون في تقديم خدمات صحية رائدة، بهدف رفع مستوى جودة الرعاية الصحية في المملكة، ويتم اختيار الفائزين بناءً على معايير دقيقة وإجراءات موضوعية، مما يضمن نزاهة التقييم ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية.



يذكر أن مجموعة فقيه للرعاية الصحية قد تأسست عام 1978 على يد الدكتور سليمان فقيه رحمه الله، ورسّخت مكانتها الريادية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، من خلال أحدث التقنيات والتجهيزات العالمية وابتكار الحلول تحت إشراف نخبة من أفضل الخبراء في كافة التخصصات الطبية.