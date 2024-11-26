إليسا تُحمس الجمهور لمشاركتها في مهرجان ساوند ستورم بالسعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - حمَّست الفنانة إليسا جمهورها ومتابعيها لأحدث حفلاتها الغنائية، والتي من المقرر إقامتها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن مشاركتها في مهرجان "ساوند ستورم".

حفل إليسا بمهرجان ساوند ستورم

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إليسا تحتفل بإنجازاتها لعام 2024

روجت إليسا لهذا الحفل عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وقامت بنشر البوستر الترويجي، حيث يُقام المهرجان على مدار 3 أيام متتالية هي 12 و13 و14 ديسمير المقبل، وكتبتعليقاً قالت فيه: "أتطلع إلى الرياض وأن أكون معكم جميعاً".

مؤخراً احتفلت إليسا بإنجازاتها في عام 2024، حيث نشرت إحصائية لمنصة "أنغامي"، والتي كشفت عن تصدر مجموعة من أعمالها الغنائية لقوائم الأغاني اللبنانية الأكثر استماعاً على المنصة في عام 2024، ووجهت الشكر للجمهور بعد هذا الإنجاز، وقالت في منشور عبر موقع إكس: "كلو وهم" الأغنية اللبنانية رقم 1 على أنغامي لهالعام.. وحظي ضحكلي وشو كان بيمنعك وأنا مش صوتك وبتمون وأنا وبس وعبالي حبيبي وكرهني وسلملي عليه وحبك وجع ويا مرايتي وكرمالك ويا ريت وبدي دوب! شو حلوة هالمفاجأة! حبكن عطاني 10% من قائمة الأغاني اللبنانية هالسنة.. بحبكن وبحب لبنان وبحب كل حدا بيحب لبنان من أيا بلد كان".

الجدير بالذكر أن إليسا كانت قد أعلنت تعليق نشاطها الفني بسبب الأحوال الراهنة في بلادها، لكنها تراجعت عن هذا الأمر وقدمت حفلاً مميزاً في دبي، وأكدت أنها قررت العودة لتُخبر العالم عن قوة وجمال بلادها لبنان.

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"أنا سكّتين" آخر ألبومات إليسا

طرحتأحدث ألبوماتها في شهر مايو الماضي والذي يحمل اسم "أنا سكّتين"، ونجح الألبوم وقتها بعد ساعات من طرحه في أن تصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي، لتستقبل إليسا رسائل عديدة من قِبل عددٍ من الفنانين والملحنين، وأيضاً محبوها في الوطن العربي هنأوها من خلالها على أغاني الألبوم، والذي ضم 12 أغنية تعاونت فيها النجمة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أغاني الألبوم كالتالي: "بتمايل على beat، أنا سكتين، فرحانة معك، كلو وهم، العقد، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، خوليو وفيروز.

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